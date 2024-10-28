В Свердловской области снизилось число краж и грабежей, но выросло количество убийств

За 9 месяцев 2024 года в Свердловской области зарегистрировано 36 тысяч 959 преступлений. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, это на 2,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Так, на 16,8% сократилось число преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 5,4% – преступлений небольшой тяжести. В свою очередь, на 5,2% возросло число тяжких и на 47,7% – особо тяжких преступлений.

Большая часть всех зарегистрированных на Среднем Урале преступлений связана с хищениями чужого имущества – 18 тысяч 80 (48,9%). В 2024 году число мошенничеств выросло на 3,4%, разбоев – на 1,4%. Напротив, на 19,4% снизилось количество краж; на 18,8% – грабежей; на 36,3% – мелких хищений чужого имущества, совершенных ранее подвергнутыми административному наказанию за мелкое хищение.

По данным прокуратуры, в регионе на 4,2% увеличилось число убийств и покушений на убийство. При этом на 6,3% уменьшилось количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 4% – случаев умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Число преступлений коррупционной направленности снизилось на 38,7%, экономической направленности – на 2,8%.

Напомним, ранее в свердловском Главке МВД заявили о снижении краж транспорта почти на 50%.