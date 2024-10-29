Эксперт: Успехи России могут подтолкнуть Украину к переговорам

Турецкий аналитик Энгин Озер выразил мнение, что может стать причиной согласия Украины на переговоры.

"Изменение обстановки в пользу России на восточном фронте увеличивают вероятность приближения Украины к этому варианту (к началу переговоров)", - сказал РИА Новости Озер, подчеркнув высокую вероятность их начала до конца года в нейтральной зоне.

Ранее сообщалось, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии Financial Times, Украина начала искать возможности завершения конфликта из-за нехватки военной помощи. Президент России Владимир Путин говорил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать прямую конфронтацию альянса с Россией и третью мировую войну. При этом президент Украины Владимир Зеленский полагает, что переговоры по прекращению конфликта могут пройти в Индии. По мнению политика, премьер-министр этой страны Нарендра Моди может повлиять на разрешение кризиса.