Вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне

Вступление Украины в НАТО будет означать прямую конфронтацию альянса с Россией и третью мировую войну. Об этом сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

"Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать Третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать. Поэтому для нас этот вопрос не существует в повестке дня", — сказал Сийярто.

По его словам, большинство коллег в разговорах с представителями Украины допускают вступление этой страны в альянс, но в закрытом кругу признают, что это невозможно.

Ранее сообщалось, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии Financial Times, Украина начала искать возможности завершения конфликта из-за нехватки военной помощи.

Владимир Путин говорил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России.