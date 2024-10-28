В Индии могут пройти переговоры по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что переговоры по прекращению конфликта могут пройти в Индии. По мнению политика, премьер-министр этой страны Нарендра Моди может повлиять на разрешение кризиса.

"Моди является премьер-министром действительно огромной страны. <...> Премьер-министр Моди может влиять на завершение конфликта на Украине. Несомненно, это [переговоры] может быть в Индии, и премьер-министр Моди действительно может это сделать. Я думаю, нам нужно подготовиться, и только в соответствии с нашим форматом. <.....> У нас есть платформа – cаммит мира", - приводит ТАСС ответ Зеленского на вопрос газеты Times of India.

Ранее сообщалось, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии Financial Times, Украина начала искать возможности завершения конфликта из-за нехватки военной помощи. Президент России Владимир Путин говорил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать прямую конфронтацию альянса с Россией и третью мировую войну.