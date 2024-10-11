Зеленский заявил, что Украина не обсуждает с союзниками возможное прекращение огня

Киев не обсуждает с партнерами на Западе возможное прекращение огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло во время общения с журналистами по результатам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. "Это не тема наших обсуждений, мы не говорим об этом с союзниками. Я видел много информации в СМИ о том, что я приехал обсуждать прекращение огня. Нет, это не так", – заявил глава государства, сообщают "Ведомости".

До этого Зеленский заявил о возможности прекращения конфликта не позднее 2025 года.

Также ранее сообщалось, что Зеленский может "готовиться принять более гибкий подход" для завершения военного конфликта.