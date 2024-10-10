Зеленский не исключил прекращение конфликта до конца года

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возможности прекращения конфликта не позднее 2025 года.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности", — заявил президент. По словам главы государства, текущая ситуация на поле боя создает возможность сделать "выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года".

Ранее сообщалось, что Зеленский может "готовиться принять более гибкий подход" для завершения военного конфликта.