Володин: план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился

Саммит стран БРИКС показал, что план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Казань прибыли представители 36 стран. 22 делегации представлены на высшем уровне.

Володин пишет, что на саммите принимаются важные решения, широкое представительство говорит о влиянии БРИКС на мировой арене. Высокий уровень саммита подтверждает участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которому отводится ключевая роль по поддержанию мира и безопасности.

Председатель Госдумы также указал, что экономики стран БРИКС развиваются опережающими темпами и демонстрируют устойчивость.

"Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составит по итогам года 36,7%, что уверенно превышает долю G7. И этот разрыв будет только расти", - добавил он.

16-й саммит глав государств БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. А 1 января 2024 года - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.