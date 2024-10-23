Польша боится прорывных экономических договоренностей на саммите БРИКС

Польские власти опасаются прорывных экономических договоренностей на саммите БРИКС. В основном, речь идет о потенциальном создании новой системы платежей в обход Запада.

Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info заместитель главы МИД республики Анджей Шейна, пишет ТАСС.

"Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики", - сказал дипломат.

Ранее на саммите БРИКС доллар назвали политическим оружием.

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила, что сложная геополитическая ситуация усложняется тем, что доллар используется как оружие для изменения условий жизни населения, что также влияет на международную систему – на доверие к ней и ее целостность.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что БРИКС должен играть ведущую роль в углублении финансового сотрудничества, а влияние Нового банка развития БРИКС должно повышаться, чтобы международная финансовая система лучше адаптировалась к изменения мировой экономической архитектуры.

Эксперты считают, что задачи Нового банка БРИКС похожи на задачи МВФ и Всемирного банка - это обеспечение валютной стабильности в государствах, которым БРИКС оказывает поддержку.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.