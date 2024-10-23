БРИКС: Доллар используется как оружие

На саммите БРИКС доллар назвали политическим оружием, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила, что сложная геополитическая ситуация усложняется тем, что доллар используется как оружие для изменения условий жизни населения, что также влияет на международную систему – на доверие к ней и ее целостность.

Владимир Путин подхватил эту тему:

"Да, действительно, это так [использование доллара как оружия], и это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар используется в политических целях, что подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности. Мы не боремся с долларом, но если нам не дают с ним работать, то мы вынуждены искать альтернативы. Чем дольше будем жить по чужим правилам, тем дольше продолжится переход к новой более справедливой финансовой системе, и это будет сопровождаться большими потрясениями".

Саммит БРИКС будет проходит в Казани с 22 по 24 октября. Последний саммит на уровне глав государств прошел в Йоханнесбурге в августе прошлого года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.