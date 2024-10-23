От реформы ООН — до создания расчетной инфраструктуры: принята Казанская декларация БРИКС

По итогам основной части саммита БРИКС была принята Казанская декларация. В ней, среди прочего, страны БРИКС:

подтвердили поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совбеза, для повышения представительности стран Азии, Африки и Латинской Америки;

подтвердили принятое решение о мерах по поддержке реформы ВТО;

приветствовали использование национальных валют при финансовых операциях между странами объединения и их торговыми партнерами;

решили изучать возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear;

призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов с учетом расширения представленности развивающихся стран;

отметили предложения о посредничестве для мирного урегулирования украинского конфликта через диалог;

выступили против размещения оружия в космосе.

Саммит БРИКС в Казани проходит 22-24 октября, в нем принимают участие 32 страны, 24 государства представляют их лидеры. Также на форум прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, чей визит вызвал возмущение Украины. В офисе генсека на это заявили, что его участие важно для ООН, поскольку страны БРИКС представляют половину населения мира.