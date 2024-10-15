"Думай головой": Володин призвал депутатов более ответственно подходить к озвучиванию своих идей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов не пугать население и более ответственно подходить к озвучиванию своих идей и предложений, сообщает ДумаТВ.

Об этом он сказал сегодня в ходе пленарного заседания.

"Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу... Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах и других средствах массовой информации", - сказал Володин.

Он отметил, что россияне внимательно следят за инициативами депутатов и воспринимают каждую из них как готовящуюся к рассмотрению Госдумой.

"А то начинают предлагать — то налоги вводить собираются, то ещё что-то. Ну, коллеги! Депутат в принципе не может таких решений предлагать. По определению", - сказал Володин.

Имена тех, кто высказывает свои инициативы необдуманно Володин не назвал.

Ранее председатель Госдумы призывал депутатов нижней палаты парламента избегать непродуманных законодательных инициатив.

"Не надо пугать общество. Это крайности", - сказал председатель госдумы.