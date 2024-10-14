В РПЦ связали налог на бездетность с пропагандой чайлфри

Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов высказался о возможном введении налога на бездетность. По его мнению, цель разговоров о такой фискальной мере – отвлечь внимание от другой инициативы, рассматриваемой сейчас в Госдуме.

"В публичном пространстве стали появляться абсурдные провокационные инициативы, типа налога на бездетность. Они вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри", - сказал РИА Новости Лукьянов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев избегать непродуманных инициатив. При этом он отметил, что необходимость принять законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения связана с важностью сохранения семьи. Володин уточнил, что Госдума рассмотрит этот документ в приоритетном порядке до конца декабря.

Еще в апреле в Госдуме пообещали не возвращать налог на бездетность, однако в последние месяцы разговор об этом снова зашел среди депутатов РФ. А вот в регионах мнения разделились. На Урале ряд депутатов уже усомнился в целесообразности налога, а местные жители и вовсе призвали "починить" действующие меры поддержки, вместо того, чтобы вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе введения налога на бездетность требуется анализ советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет.