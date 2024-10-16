Автор предложения о налоге на бездетность в 30-40 тыс. заявил о поступающих ему угрозах

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, предложивший обязать бездетных людей платить налог в 30-40 тыс. руб., удивился реакции россиян на такое предложение. Он пожаловался на поступающие угрозы.

"То, что реакция такая нервная и, я бы сказал, местами переходящая рамки приличия, это для меня удивительно… Каждое утро мне приходится вычищать корпоративную почту от угроз, ругательств в мой адрес. Это, конечно, напрягает", - сказал Зубец в эфире телеканала "Спас", фрагмент видео эксперт выложил в своем telegram-канале.

По словам Зубца, он пытался рассказать "духовной публике", что для демографии нужны, прежде всего, деньги, а нравственные ценности потом, "но, судя по всему, не преуспел" – его визави "уверены, что нравственные ценности важнее". В связи с этим у Зубца возникает вопрос. Они десятилетиями рассказывают о нравственных ценностях, а рождаемость падает. Может, тогда перестать рассказывать о нравственных ценностях, и рождаемость перестанет падать?

По ранее высказанному мнению Зубца, налог на бездетность в 30-40 тыс. руб. должны выплачивать и те, кто не может иметь детей по медицинским причинам – они могут усыновлять детей, да и семьи с одним ребёнком нужно обложить побором – "нормальная семья обязана иметь минимум двоих детей", заявил он. Потом Зубец внес пояснение, откуда у него такие расчеты: по его данным, средняя зарплата в России составляет 85 тыс. руб., а значит, на семью общий доход составляет уже 170 тыс.

Еще в апреле в Госдуме пообещали не возвращать налог на бездетность, однако в последние месяцы разговор об этом снова зашел среди депутатов РФ. А вот в регионах мнения разделились. На Урале ряд депутатов уже усомнился в целесообразности налога, а местные жители и вовсе призвали "починить" действующие меры поддержки, вместо того, чтобы вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе введения налога на бездетность требуется анализ советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет.