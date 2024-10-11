Детский омбудсмен Москвы назвала идею налога на бездетность "экстремизмом против детства"

Введение налога на бездетность не увеличит рождаемость, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями", — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Омбудсмен также задалась вопросом о том, почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки. "Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства", — отметила Ярославская.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев избегать непродуманных инициатив. При этом он отметил, что необходимость принять законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения связана с важностью сохранения семьи. Володин уточнил, что Госдума рассмотрит этот документ в приоритетном порядке до конца декабря.

Еще в апреле в Госдуме пообещали не возвращать налог на бездетность, однако в последние месяцы разговор об этом снова зашел среди депутатов РФ. А вот в регионах мнения разделились. На Урале ряд депутатов уже усомнился в целесообразности налога, а местные жители и вовсе призвали "починить" действующие меры поддержки, вместо того, чтобы вводить новые ограничения.