11 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Детский омбудсмен Москвы назвала идею налога на бездетность "экстремизмом против детства"

Введение налога на бездетность не увеличит рождаемость, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями", — написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Омбудсмен также задалась вопросом о том, почему вместо радикальных высказываний нельзя ввести дополнительные меры поддержки. "Подобные высказывания на первый взгляд кажутся мотивацией к увеличению семьи, но на самом деле, это настоящий экстремизм против детства", — отметила Ярославская.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев избегать непродуманных инициатив. При этом он отметил, что необходимость принять законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения связана с важностью сохранения семьи. Володин уточнил, что Госдума рассмотрит этот документ в приоритетном порядке до конца декабря.

Еще в апреле в Госдуме пообещали не возвращать налог на бездетность, однако в последние месяцы разговор об этом снова зашел среди депутатов РФ. А вот в регионах мнения разделились. На Урале ряд депутатов уже усомнился в целесообразности налога, а местные жители и вовсе призвали "починить" действующие меры поддержки, вместо того, чтобы вводить новые ограничения.

Теги: налог на бездетность, ярославская


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