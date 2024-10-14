Песков: При обсуждении налога на бездетность требуется анализ советского опыта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе введения налога на бездетность требуется анализ советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет.

"Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что детали предложения о введении налога на бездетность Кремлю пока неизвестны. Он подчеркнул, что свое заключение "должны сделать специалисты", передает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев избегать непродуманных инициатив. При этом он отметил, что необходимость принять законопроект о запрете пропаганды отказа от деторождения связана с важностью сохранения семьи. Володин уточнил, что Госдума рассмотрит этот документ в приоритетном порядке до конца декабря.

Еще в апреле в Госдуме пообещали не возвращать налог на бездетность, однако в последние месяцы разговор об этом снова зашел среди депутатов РФ. А вот в регионах мнения разделились. На Урале ряд депутатов уже усомнился в целесообразности налога, а местные жители и вовсе призвали "починить" действующие меры поддержки, вместо того, чтобы вводить новые ограничения.