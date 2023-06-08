"ЕР" выдвинула Носова в главы Магаданской области

"Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом на выборы губернатора Магаданской области.

В сообщении регионального отделения партии говорится, что кандидатуру действующего губернатора единогласно поддержали на партийной конференции.

Напомним, ранее Носов на встрече с президентом России спросил об одобрении Владимира Путина на выдвижение на предстоящих выборах главы региона. Носов вдохновленно рассказал главе государства о намеченной большой программе развития Колымы на 220 млрд руб.

Президент в целом одобрил происходящее на Колыме, и отметил проблемы региона с жилищно-коммунальным хозяйством: "Уровень заработной платы очень важен, но не менее важно, когда человек принимает решение, где жить, – это, конечно, условия жизни: ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова. Вот с системой ЖКХ, конечно, здесь проблем у вас еще очень много".

При этом, президент отметил, в регионе внутренний региональный продукт растет, промышленное производство растет. "У Вас все получается. Главное, что Вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач", - сказал Владимир Путин.