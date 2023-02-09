Стало известно, через сколько дней в Екатеринбурге подорожает проезд в транспорте

Региональная энергетическая комиссия официально утвердила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Повышения стоит ожидать уже через несколько дней.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, вопросы об изменении предельных тарифов были рассмотрены сегодня, 9 февраля, на заседаниях правления РЭК и правительства региона. Как и было анонсировано, поездки в городском транспорте Екатеринбурга, включая метро, подорожают на рубль и составят 33 рубля.

Как пояснил и.о. председателя РЭК Владимир Гришанов, муниципальными и частными перевозчиками города подавались заявки на повышение проезда в наземном общественном автомобильном и электротранспорте до 37-40 рублей. А екатеринбургский метрополитен и вовсе просил поднять проезд до 39 рублей.

По словам Гришанова, РЭК после изучения всех заявок исключила экономически необоснованные расходы, учла социальное значение тарифов и установила предельную стоимость одной поездки в 33 рубля. Решение о наземном транспорте вступит в силу через семь календарных дней, а о метро – через 10 календарных дней после публикации документов.

О том, что екатеринбуржцев ожидает очередное повышение проезда в городском транспорте, стало известно еще прошлой осенью. Позже глава города Алексей Орлов заявил, что экономически обоснованная цена проезда в Екатеринбурге составляет 50 рублей, но такую стоимость горожане не потянут.