Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 рублей

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может увеличиться до 33 рублей уже в следующем году. Об этом сегодня заявил глава города Алексей Орлов.

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"В 2020 году было резкое снижение пассажиропотока, от которого наши транспортные предприятия все еще не могут оправиться. Мы помогаем им финансово, еженедельные комиссии идут. Что касается стоимости проезда, нужно учитывать, что уровень инфляции в 2022 году двухзначный – это стоимость логистики, запчастей и ГСМ", - рассказал Орлов.

В мэрии полагают, что стоимость проезда будет составлять 33 рубля, при этом сохранятся все льготы. По словам градоначальника, экономически обоснованная цена проезда в Екатеринбурге составляет 50 рублей, но такую стоимость горожане не потянут.

О том, что екатеринбуржцев ожидает очередное повышение цены на проезд в городском транспорте, стало известно осенью. Заявку на рост тарифа уже рассматривают в Региональной энергетической комиссии Свердловской области.