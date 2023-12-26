26 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ФАС возбудилась из-за яиц

Несколько дел возбуждены антимонопольщиками из-за роста цен на яйца.

Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях компаний признаки нарушений Закона о защите конкуренции, пишет ФАС. Например, Кемеровское управление выяснило, что производители куриных яиц ООО "Птицефабрика Инская" и ООО "Яшкинская птицефабрика" входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. В октябре эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции. Схожие нарушения найдены в трех других регионах.

"В отдельных случаях рост цен не обусловлен экономическими причинами, а происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов. Если выявляются факты такого поведения участников рынка – наши территориальные управления возбуждают дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов шесть – Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области и ряд других. Работа продолжается", – сказал глава ФАС Максим Шаскольский.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям снизить наценки на яйца. Речь идет о долгосрочных договорах с поставщиками. Глава службы Максим Шаскольский пояснил, что торговые сети имеют долгосрочные договоры на поставку яиц и тендерные. В долгосрочных наценка может быть больше, чем в тендерных, поскольку "тендерные – срочный рынок, там наценка может быть маленькой, потому что сама цена высокая", сказал он.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев считает, что яйца подешевеют после Нового года. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев полагает, что цены на яйца в России выросли потому, что россияне стали больше есть.

Цена на яйца в одном из магазинов Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, он "разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, и тот сказал, что все в порядке". Президент также заявил, что подорожание яиц и куриного мяса связано с тем, что доходы населения выросли вместе со спросом, однако объемы производства не увеличились.

Но они не просто не увеличились - в России за три года закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы, и об этом власти предпочитают умалчивать, так что системные причины подорожания остаются без внимания руководства страны. Сокращению производства и росту цен на яйца способствует увеличение себестоимости производства "по всей цепочке", так выросла стоимость энергоносителей и транспорта из-за бесконечного роста тарифов и стоимости топлива на заправках. Велика в подорожании и роль высокого курса доллара, ведь у нас много импортной составляющей в производстве любой продукции. Эксперты обращают внимание на нехватку и подорожание иностранных кормов, вакцин и инкубационных яиц на птицефабриках России. В итоге год от года выпуск мяса и яиц сокращается, а поголовье птицы уменьшается. Хуже того, по независимым оценкам, только накрутки ритейлеров в стоимости яиц могут достигать 30%.

Теги: ФАС, яйца, дело


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