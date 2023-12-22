22 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы Гутенев: яйца подорожали из-за "начавших больше есть россиян"

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев полагает, что цены на яйца в России выросли потому, что россияне стали больше есть. Политик высказался в интервью телевидению нижней палаты российского парламента "ДумаТВ".

"Анализ показал, что возросло качество жизни граждан. Они увеличили потребление мясных продуктов, куриного мяса, яйца", - сказал депутат.

По его мнению, "переразмеренные мощности – тоже плохо: мы не даем производителям возможность получать прибыль, потому что избыток формирует более медленный рост цен".

"С другой стороны, неудовлетворенный спрос формирует дефицит, это тоже плохо", - считает Гутенев.

Политик уточнил, что сейчас яйца покупают у Азербайджана, Турции, Ирана.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба предлагает торговым сетям снизить наценки на яйца. Речь идет о долгосрочных договорах с поставщиками. По независимым экспертным оценкам, накрутки ритейлеров в стоимости яиц могут достигать 30%. При этом российское Правительство поддержало обнуление пошлин на импортные яйца на полгода. Минсельхоз ожидает стабилизацию цен на куриное яйцо в ближайший месяц в связи с импортными поставками. При этом участники рынка сомневаются, что обнуление пошлины поможет насытить дефицитный российский рынок: с учетом логистики импортные яйца едва ли будут дешевле российских.

Президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, инфляция стала следствием сбоя в работе правительства: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще - хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так - вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена".

Отметим, схожим с гутеневским высказыванием в свое время "прославился" депутат-единоросс Илья Гаффнер, Комментируя ситуацию с повышением цен в екатеринбургских гипермаркетах и отметив их рост, депутат Законодательного собрания Свердловской области от "Единой России", руководитель партийного проекта "Народный контроль" Илья Гаффнер заявил: "В среднем, цены подорожали на 25% к прошлому январю. Я считаю, что это не так страшно. Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод, надо просто задуматься о собственном здоровье - поменьше есть, например. Конечно, это не получается, но, тем не менее".

Теги: Владимир Гутенев, яйца, цена


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