Патрушев сообщил, когда подешевеют яйца

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев считает, что куриное мясо уже начало дешеветь.

"А цены на яйца, по нашим оценкам, пойдут вниз после Нового года", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

Чтобы не допустить роста цен на яйца в будущем, власти собираются выстраивать систему мониторинга спроса по всем ключевым продуктам питания.

Ранее президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, он "разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, и тот сказал, что все в порядке". Президент также заявил, что подорожание яиц и куриного мяса связано с тем, что доходы населения выросли вместе со спросом, однако объемы производства не увеличились.

Но они не просто не увеличились - в России за три года закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы, и об этом власти предпочитают умалчивать, так что системные причины подорожания остаются без внимания руководства страны. Сокращению производства и росту цен на яйца способствует увеличение себестоимости производства "по всей цепочке", так выросла стоимость энергоносителей и транспорта из-за бесконечного роста тарифов и стоимости топлива на заправках. Велика в подорожании и роль высокого курса доллара, ведь у нас много импортной составляющей в производстве любой продукции. Эксперты обращают внимание на нехватку и подорожание иностранных кормов, вакцин и инкубационных яиц на птицефабриках России. В итоге год от года выпуск мяса и яиц сокращается, а поголовье птицы уменьшается. Хуже того, по независимым оценкам, только накрутки ритейлеров в стоимости яиц могут достигать 30%.