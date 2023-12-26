В Брянске вскоре выпишут детей, пострадавших от стрельбы в гимназии

Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина поделилась информацией о состоянии детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии №5 Брянска.

"Радует, что дети идут на поправку, совсем скоро их выпишут", - написала Мухина в своем telegram-канале.

Она с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравила ребят с наступающими праздниками вместе.

Напомним, утром 7 декабря 14-летняя девочка принесла в брянскую гимназию помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников. Двое погибли (одна из них - стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.