Mash: В день расстрела в брянской гимназии не должно было быть охраны

В брянской гимназии № 5 в день массового расстрела не должно было быть охраны. Следствие разбирается, на каких основаниях сотрудница ЧОО "Агентство экскалибур" Галина Черткова находилась на посту после прекращения сотрудничества организации со школой, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, контракт "Агентства экскалибур" с гимназией закончился 30 ноября. После на госзакупках открылся новый тендер. Администрация Брянска указала в проекте договора, что новая ЧОО должна будет приступить к работе лишь 8 января. Из-за этого учреждение по факту больше чем на месяц оставалось без охраны.

Ранее выяснилось, что в день атаки на входе в школу не работала рамка металлоискателя. Ручным металлоискателем охранница вошедшую в школу восьмиклассницу Алину А. тоже не проверила. После этого девочка открыла стрельбу в классе. Отцовское ружье она пронесла в тубусе.

Mash сообщал, что ЧОО "Агентство Экскалибур" работает по всему Брянску — обеспечивает охрану школы, детских садов, университетов и колледжей.