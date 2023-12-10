Суд избрал меру пресечения замдиректора брянской гимназии, где ученица открыла стрельбу

В воскресенье Советский районный суд Брянска избрал меру пресечения заместителю директора местной гимназии №5, где на этой неделе ученица открыла стрельбу.

В итоге сотрудницу не стали заключать под стражу. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда, Лариса Католикова будет находиться под домашним арестом до 7 февраля.

Напомним, о задержании замдиректора брянской гимназии №5 стало известно накануне. Сообщалась, что женщина была ответственной за административно-хозяйственную работу в учреждении. Ей может грозить до семи лет лишения свободы по статье "Халатность".

Ранее допрашивали директора гимназии, где произошла стрельба. Также сообщалось, что двое пострадавших подростков остаются в тяжелом состоянии.