Охранницу брянской школы, в которой восьмиклассница открыла стрельбу, перевели под домашний арест

Сотрудницу ЧОП Галину Черткову, которая охраняла брянскую школу №5 во время нападения восьмиклассницы, отпустили из СИЗО. Суд отправил ее под домашний арест.

По данным Mash, Черткова заявила, что за время пребывания в изоляторе у нее сильно подскочил сахар, а инсулин, который ей передали близкие, заканчивается. Кроме того, у женщины началась аллергия, появились боли в спине и "просел иммунитет", пишет телеграм-канал.

Baza сообщает, что суд удовлетворил представление прокуратуры Брянской области об изменении меры пресечения на более мягкую. Представление брянские прокуроры внесли по поручению Генпрокуратуры.

Ранее отца брянской школьницы, устроившей стрельбу в своем классе, отпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Дмитрию Афанаскину нельзя будет пользоваться телефоном и выходить в интернет, также ему запрещено общаться с участниками расследования.

На прошлой неделе Афанаскина арестовали на два месяца. СКР обвиняет его по статьям "Небрежное хранение оружия" и "Доведение до самоубийства".