19 Декабря 2023
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Фото: Правительство Пермского края

Губернатор Прикамья уволил заместителя главы Соликамска. Самому мэру объявлен выговор

Губернатор Пермского края принял кадровые решения по итогам коммунальной аварии в Соликамске и уволил заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор, передает корреспондент Накануне.RU.

Свои решения Махонин объяснил в своем telegram-канале. По мнению губернатора, последствия аварии могли быть не столь масштабными.

"Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди", - заявил он.

Чтобы не допустить повторения ситуации будет проведена полная проверка деятельности, включая хозяйственную, предприятия "Теплоэнерго". Оно занимается обслуживанием сетей в Соликамске. Махонин поручил мэру навести порядок в работе и заявил, что в противном случае, в следующий раз "кадровые выводы будут жестче".

В настоящий момент авария устранена. Тепло бесперебойно поступает во все дома. Управляющие компании точечно отрабатывают заявки жителей по внутридомовой отладке подачи тепла.

Теги: Махонин, Соликамск, мэр, коммунальная авария, выговор


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