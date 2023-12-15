В Соликамске произошла вторая за неделю авария на теплосетях

В Соликамске произошла вторая за неделю авария на теплосетях. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

По поручению Махонина, зампред правительства по вопросам ЖКХ провел оперштаб по ликвидации коммунальной аварии в Соликамске.

"Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Жителям при необходимости раздают обогреватели", - сообщил он.

Аварийные бригады работают без остановки по устранению прорыва. По словам губернатора, для главы округа и краевого блока ЖКХ сейчас задача номер один – устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой.

Напомним, первая коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. Без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр Соликамска.