Махонин пообещал принять кадровые решения по итогам коммунальной аварии в Соликамске

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал принять кадровые решения по факту коммунальной аварии в Соликамске, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он сообщил, что работы по устранению последствий коммунальной аварии продолжаются.

"На данный момент ремонтно-восстановительные работы на всех участках завершены. Прорывы ликвидированы, центральная котельная начинает подавать тепло в дома. К 12 ночи планируется подать отопления во все дома. 3-й микрорайон Калийщиков остается на пониженных параметрах до понедельника. Это необходимо, чтобы котельная вышла на нормативный режим работы для всего города",- говорится в сообщении.

УК выплатят компенсации жителям за лопнувшие батареи. Также будет произведен перерасчет по коммунальным платежам. Коммунальщики обеспечат внутридомовую отладку подачи тепла, устранят завоздушенность.

Добавим, что соликамская прокуратура начала проверку коммунального ЧП. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц.

Напомним, в Соликамске произошла вторая за неделю авария на теплосетях. Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. Первая коммунальная авария в Соликамске произошла 12 декабря. Без тепла остались дома микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр Соликамска.