В Соликамске из-за аварии на теплотрассе остыли батареи в жилых домах
В Соликамске из-за порыва на сетях теплоснабжения накануне вечером остыли батареи в домах -й микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр г. Соликамска.
Теплоснабжение планируется восстановить к часу дня, сообщает Коммерсантъ-Прикамье.
Большую часть домов удалось запитать от резервной котельной, место порыва установлено, ведутся работы.
В настоящее без тепла остаются 7 многоквартирных домов. Специалисты УК проводят поквартирный обход для контроля температуры в жилых помещениях.