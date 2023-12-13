В Соликамске из-за аварии на теплотрассе остыли батареи в жилых домах

В настоящее без тепла остаются 7 многоквартирных домов. Специалисты УК проводят поквартирный обход для контроля температуры в жилых помещениях.

В Соликамске из-за порыва на сетях теплоснабжения накануне вечером остыли батареи в домах -й микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный, Центр г. Соликамска.



