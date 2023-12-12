12 Декабря 2023
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Семьи мигрантов, дети из которых закидали снежками вечный огонь, выдворят из России

Семьи мигрантов, чьи дети 10 и 11 лет накануне закидали снежками вечный огонь в Санкт-Петербурге, выдворят из России – такое решение принял суд. К ответственности привлекли родителей мальчиков, хулиганивших на мемориале в Красном Селе.

Суд установил, что родители мальчиков не состояли на миграционном учете. Они признали вину. Также им назначили штраф в размере 5 тыс. руб.

В полиции сообщили, что один из мальчиков, затушивших вечный огонь, сейчас находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, передает РБК.

Ранее ряд СМИ сообщил, что правоохранительные органы "спустили на тормозах" этот инцидент.

Теги: дети, вечный огонь, мигранты


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