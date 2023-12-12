12 Декабря 2023
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Госдума предложила альтернативу административному выдворению мигрантов

Комитет Госдумы России по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект закона, которым предполагается в ряде случаев смягчение наказания для иностранцев при административных правонарушениях.

Речь идет о замене выдворения из РФ на штраф или обязательные работы. Документ был разработан и принят Думой в первом чтении еще в конце 2017 года. Как предполагается, судья получит право учитывать ряд факторов, подтверждающих в том числе законопослушное поведение иностранца, и заменять выдворение на штраф в сумме 40-50 тыс. руб. или обязательные работы сроком от 150 до 200 часов. Будут приняты во внимание срок проживания иностранца в России, семейное положение, уплата налогов, наличие дохода и жилья, род деятельности и профессия, наличие обращения о приеме в российское гражданство.

В настоящее время поводом для решения суда об административном выдворении иностранного гражданина может стать нарушение режима пребывания, а также употребление наркотиков. При этом не учитывается срок пребывания иностранца в стране, его интегрированность в общество и вовлеченность в экономику. Как заявил эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженова ежегодно с административным выдворением из страны и запретом на въезд сталкиваются до 150 тыс. иностранцев, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что МВД предлагает запретить нелегальным мигрантам водить машину и переводить деньги.

Теги: Госдума, мигранты, иностранцы


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