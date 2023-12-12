12 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Потушивших Вечный огонь школьников-иностранцев могут депортировать из России с родителями

Семьи иностранных школьников, которые забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе под Санкт-Петербургом, могут депортировать из России.

Как показала проверка, семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В настоящее время правоохранительные органы готовя материалы в суд с ходатайством о выдворении двух семей, сообщают "Известия".

Напомним, братья 10 и 13 лет убежали, когда пламя погасло. Полиция задержала вандалов и передала родителям. О возбуждении уголовного или административного дела не сообщалось.

Теги: Вечный огонь, мигранты, иностранцы


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