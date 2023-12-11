В Петербурге дети мигрантов забросали снежками вечный огонь

В петербургском Красном Селе школьники из Узбекистана потушили вечный огонь – они забросали его снегом. Инцидент на мемориале засняли камеры уличного видеонаблюдения.

Братья 10 и 13 лет убежали, когда пламя погасло. По данным СМИ, полиция задержала вандалов и передала родителям. О возбуждении уголовного или административного дела не сообщалось.

Аналогичный случай произошел в декабре 2022 года в Химках – тогда сообщалось лишь, что вечный огонь забросали снежками подростки. Были ли установлены их личности и наступила ли ответственность – не известно.

В марте этого года в Можайске пятиклассник из любопытства бросил в вечный огонь парка им. 40-летия Победы автомобильный огнетушитель. В ходе проверки выяснилось, что мальчик – сын украинской беженки. Ребенка поставили на профилактический учет, в отношении его матери составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В ноябре этого года на Поклонной горе пьяный мужчина пытался потушить вечный огонь и разметал рядом с мемориалом венки. На него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.