В Ялуторовске арестовали предполагаемую виновницу пожара, жертвами которого стали дети

38-летняя жительница Ялуторовска, которую обвиняют в возникновении страшного пожара, унесшего жизни сразу трех детей, арестована. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По ходатайству следствия жительница города Ялуторовска судом заключена под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным СКР, подозреваемая проживает на первом этаже в квартире дома, расположенного на ул. Свердлова. 19 ноября 2023 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения включила в розетку электроплиту, которая была в аварийном состоянии. Приготовив еду, женщина оставила плиту включенной, что в итоге и привело к возникновению пожара.

Погибли трое детей, проживающих на втором этаже. Мальчики восьми, 11 и 15 лет отравились угарным газом. Их мать 1988 года рождения и еще двое детей были госпитализированы. Им оказывается помощь.