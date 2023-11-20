В Ялуторовске трое детей погибли во время пожара

В Ялуторовске во время пожара в двухэтажном деревянном доме погибли трое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Тела трех мальчиков: восьми, 11 и 15 лет были обнаружены вечером, 19 ноября, в одной из квартир. Также в квартире была их мать и еще двое детей. Они выжили - их доставили в областную больницу №2. Они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают всю необходимую медицинскую помощь в профильном отделении. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Предварительная причина смерти детей - отравление угарным газом.

Незамедлительно из города Тюмени организован выезд руководства следственного управления СКР. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты СУ СК РФ по Тюменской области. Проводится осмотр, а также весь необходимый комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств. Допрашиваются очевидцы.

Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александра Кублякова.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, 19 ноября 2023 года загорелась квартира на первом этаже. Подъезд дома быстро заполнился едким дымом. Пожар площадью 100 кв. метров ликвидировали 22 специалиста и пять единиц техники МЧС России.