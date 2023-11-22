22 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Предполагаемую виновницу страшного пожара в Ялуторовске, жертвами которого стали трое детей, задержали

Предполагаемой виновницей страшного пожара в Ялуторовске, жертвами которого стали трое детей, оказалась 38-летняя женщина. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Женщина задержана.

По данным СКР, подозреваемая проживает на первом этаже в квартире дома, расположенного на ул. Свердлова. 19 ноября 2023 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения включила в розетку электроплиту, которая была в аварийном состоянии. Приготовив еду, женщина оставила плиту включенной, что в итоге и привело к возникновению пожара.

Погибли трое детей, проживающих на втором этаже. Мальчики восьми, 11 и 15 лет отравились угарным газом. Их мать 1988 года рождения и еще двое детей были госпитализированы. Им оказывается помощь.

Следствие намерено выступить перед судом с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Ялуторовск, пожар, уголовное дело, госпитализация


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Ранее 20.11.2023 09:37 Мск В Ялуторовске трое детей погибли во время пожара

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