В Тюменской области предполагаемая виновница пожара, в котором погибли трое детей, встретит Новый год в СИЗО

Ялуторовский районный суд отправил под стражу Оксану Габышеву, по вине которой, предположительно возник пожар, унесший жизни трех детей, сообщили Накануне.RU в суде.

Дело в отношении нее возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По данным СКР, подозреваемая проживает на первом этаже в квартире дома, расположенного на ул. Свердлова. 19 ноября 2023 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения включила в розетку электроплиту, которая была в аварийном состоянии. Приготовив еду, женщина оставила плиту включенной, что в итоге и привело к возникновению пожара.

Погибли трое детей, проживающих на втором этаже. Мальчики восьми, 11 и 15 лет отравились угарным газом. Их мать 1988 года рождения и еще двое детей были госпитализированы. Им оказывается помощь.

По постановлению суда Оксана Габышева будет находиться под стражей до 19 января 2024 года включительно.