20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура проводит проверку из-за гибели детей на пожаре в Ялуторовске

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели троих детей в результате пожара в Ялуторовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Тела трех мальчиков: восьми, 11 и 15 лет были обнаружены вечером, 19 ноября, в одной из квартир. Также в квартире была их мать и еще двое детей. Они выжили - их доставили в областную больницу №2. Они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают всю необходимую медицинскую помощь в профильном отделении. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Предварительная причина смерти детей - отравление угарным газом.

Причина пожара устанавливается.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Ялуторовск, пожар, уголовное дело, госпитализация


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Ранее 20.11.2023 09:37 Мск В Ялуторовске трое детей погибли во время пожара

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