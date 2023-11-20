Прокуратура проводит проверку из-за гибели детей на пожаре в Ялуторовске

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели троих детей в результате пожара в Ялуторовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Тела трех мальчиков: восьми, 11 и 15 лет были обнаружены вечером, 19 ноября, в одной из квартир. Также в квартире была их мать и еще двое детей. Они выжили - их доставили в областную больницу №2. Они находятся в состоянии средней степени тяжести и получают всю необходимую медицинскую помощь в профильном отделении. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Предварительная причина смерти детей - отравление угарным газом.

Причина пожара устанавливается.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, а также поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.