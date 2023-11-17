17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: 10% жителей Екатеринбурга продлят свои новогодние каникулы

Жители Екатеринбурга собираются продлить свои новогодние каникулы отпусками и отгулами. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 10% екатеринбуржцев планируют продлить январские каникулы. 7% из них возьмут отпуск в конце декабря, а еще 3% – в первые рабочие дни нового года.

При этом мужчин, которые будут продлять отдых, оказалось больше, чем женщин (13% и 7% соответственно). Выяснилось, что декабрьские отпуска коллег чаще всего не одобряют инженеры и рабочие производств, а также бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры и транспортники.

Ранее другой опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга собираются провести новогодние каникулы дома. А более 60% горожан уже запланировали отпуск на 2024 год.

Теги: каникулы, отпуск, новый год, Екатеринбург


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