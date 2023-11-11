11 Ноября 2023
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Происшествия Рязанская область
Фото: Накануне.RU

В Рязанской области из-за "вмешательства посторонних" с рельсов сошли 19 вагонов поезда

Сегодня в 7.12 на перегоне Рыбное – Блок пост в результате "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Какое именно произошло "вмешательство", не уточняется.

Отметим, те или иные нарушения работы железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 г. сотрудники ФСБ задержали жителя Нижневартовска, который пытался совершить диверсию на участке Свердловской железной дороги. В Пензенской области трое мужчин и 16-летний подросток стали фигурантами дела о диверсии. По версии следствия, они совершали поджоги на железной дороге за деньги. Им может грозить до 20 лет лишения свободы. В марте суд в Саратове заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела о поджоге релейных шкафов, в которых размещается аппаратура железной дороги. 21 апреля 2023 г. стало известно о задержании подозреваемых в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге в Калужской области. В конце апреля 2023 г. в Свердловской области неизвестные устроили диверсию на железной дороге. На перегоне Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург сработала пожарная сигнализация. На место выехали пожарные. Они обнаружили сгоревший релейный и батарейный шкафы на станции Нижний Тагил. На месте происшествия были обнаружены пластиковая бутылка и четыре окурка.

В начале мая 2023 г. сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. В конце того же месяца в той же Челябинской области неизвестные подожгли два релейных шкафа на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас. Инцидент произошел в 20 км от Магнитогорска. Горящие релейные шкафы обнаружил поздно ночью электромеханик. Неизвестные сорвали замки и подожгли оборудование изнутри. Оно полностью выгорело. На месте обнаружили бутылку с остатками маслянистого вещества. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Рязанская область, Рыбное – Блок пост


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