10 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минобороны просят уточнить – что такое "решительное сопротивление" при сдаче в плен

Юристы раскритиковали ситуацию с недавно появившейся статьей Уголовного кодекса о добровольной сдаче в плен (без государственной измены). Расплывчаты и "требуют толкования и разъяснения" и имеющиеся положения статьи, и, например, военный устав, в котором есть слишком широкие понятия.

Завкафедрой правового обеспечения национальной безопасности юрфака РАНХиГС Денис Ирошников считает, что крайняя необходимость, угроза жизни при сдаче в плен могут трактоваться по-разному. "Получается очень тонкий момент: является ли угроза жизни освобождающим основанием по этой статье. Сама фраза из устава "должен оказывать решительное сопротивление" требует толкования и разъяснения по пределам этого "решительного сопротивления", - сказал эксперт на круглом столе "Криминализация деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени".

Ирошников говорит, что советский военный устав не считал угрозу жизни достаточным основанием для сдачи в плен, но сейчас Конституция России ценность жизни и право на нее закрепляет. Противоречие между этой статьей Конституции, военным уставом и уголовной статьей, по мнению юриста, следует разрешить Верховному суду.

На Верховный суд надеется и ио ученого секретаря Института государства и права РАН Игорь Бутрим, но уже по другой статье – об уклонении от призыва.

Он считает, что уголовная ответственность за уклонение от вызова в военкомат во время мобилизации сейчас не предусмотрена. "Нужно введение отдельного состава <…> за уклонение от призыва по мобилизации. В законе о мобилизационной подготовке закреплена обязанность граждан являться по вызову в военкомат для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время. Однако ответственности от этого в Уголовном кодексе нет", - заявил эксперт. Он также недоволен и тем, что статья 280 УК РФ о дискредитации армии не охватывает тех, кто подстрекает людей.

Теги: военный устав, верховный суд, сдача в плен, уголовная ответственность


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