31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

ЦБ хочет вводить количественные лимиты на ипотеку

Банк России хочет ввести ограничения на ипотечном рынке по аналогии с лимитами в потребительском кредитовании. Это записано в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ до 2026 года, опубликованном на сайте ЦБ.
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Сейчас ЦБ может ужесточать надбавки, связанные с первоначальным взносом, но не может ограничивать выдачу ипотеки. Это, однако, необходимо сделать, чтобы ограничить выдачу кредитов закредитованным заемщикам и кредитов с небольшим первоначальным взносом, считают в ЦБ.

В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о признаках перегрева ипотечного рынка, чем обеспокоены в ЦБ. Рост ипотеки за год составил 30%.

Накануне ЦБ сообщил, что россиян с ипотекой стало более 10 млн, а каждый второй такой кредит в первом полугодии 2023 года был выдан более чем на 25 лет. Годом ранее таких кредитов было лишь 30%. При этом у 8 из 10 граждан, взявших ипотеку во втором квартале, уже был потребительский кредит. Предположительно 6% заемщиков брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса.

Накануне стало известно, что число закредитованных россиян выросло до 47 млн. Их стало больше на 2 млн за год. Более 50% кредитов, предоставленных во втором квартале 2023 года, приходится на заемщиков моложе 40 лет.

Теги: ипотека, кредит


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