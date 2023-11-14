14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Молодым многодетным семьям могут дать беспроцентную ссуду на покупку квартир

Молодым многодетным семьям в России хотят предоставить беспроцентную ссуду на покупку жилья.

Соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы 14 ноября. Как следует из пояснительной записке к документу, наличие жилого помещения — одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка. Депутаты также сослались на данные правительства РФ, согласно которым, за 2011-2014 годы по программе "Обеспечение жильем молодых семей" улучшили свои жилищные условия 108,5 тыс. молодых семей. А согласно исследованию аналитического центра НАФИ 2019 года, для граждан, имеющих детей, одним из основных препятствий к рождению еще одного ребенка являются плохие жилищные условия. Об этом заявили 23% участников исследования.

В законопроекте отмечается, что в большинстве случаев молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Чтобы изменить эту ситуацию, предлагается ввести новую форму поддержки молодых семей — беспроцентный целевой займ и льготный кредит по ставке не более 5% годовых на приобретение жилья со сроком погашения до 25 лет. Многодетной молодой семьей предлагаю считать семью с тремя и более детей, младший из которых не достиг возраста 18 лет. Возраст одного из родителей в молодой семье не должен превышать 35 лет, сообщают "Известия".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина денег на программы "Льготной ипотеки", "Семейной ипотеки" и "Дальневосточной ипотеки". Речь идет о 95 млрд руб.

Теги: семьи, жилье, недвижимость, законопроекты


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