Число закредитованных россиян выросло до 47 млн

Общее число россиян с кредитами и займами выросло до 47 млн человек. Это следует из отчета Цетробанка, опубликовавшего анализ тенденций в сегменте розничного кредитования по итогам первого полугодия.

Общее число заемщиков увеличилось на 2 млн. У 11,2 млн россиян три и более кредита (+1,4 млн за полгода и +2,2 млн за год). Один кредит имеют около 21 млн заемщиков. Также выросла популярность кредитных карт — заемщиков по ним стало больше на 3 млн за год.

Общая задолженность граждан, имеющих только заем микрофинансовых организаций, за год выросла на 34 млрд рублей (+33%), а взявших заем МФО и банковский кредит - на 173 млрд рублей (+11%).

Характерно, что более 50% кредитов, предоставленных во втором квартале 2023 года, приходится на заемщиков моложе 40 лет.