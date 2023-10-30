Банки в России отказывают в ипотеке по одобренным ранее условиям

Около 30% получивших одобрение на ипотеку в августе-сентябре россиян не смогли взять кредит на условиях, которые были утверждены ранее.

По словам участников рынка недвижимости, до этого условия в большинстве случаев сохранялись три месяца. Теперь банки снижают размер одобренной суммы ипотечного кредита, увеличивают требования к первоначальному взносу или просят дополнительно подтвердить доход заемщика.

Как говорят представители кредитных организаций, это связано с резким ростом ключевой ставки Центробанка РФ. Из-за этого возможности долго сохранять одобренные заявки нет.

Доля отказов в кредитовании по ранее одобренным ипотечным заявкам, а также заявки, где банки будут пересматривать условия, может значительно вырасти. При этом доля ипотеки в сделках с недвижимостью будет снижаться. Не исключается, что она будет ниже 40% в среднесрочной перспективе, сообщают "Известия".

Участники рынка недвижимости полагают: то, что ЦБ называет "признаками перегрева ипотечного кредитования", в реальности уже является признаками масштабного финансового кризиса наподобие того, что был в 2008 году в США.