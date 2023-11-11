Правительство дало 95 миллиардов на льготную ипотеку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина денег на программы "Льготной ипотеки", "Семейной ипотеки" и "Дальневосточной ипотеки". Речь идет о 95 млрд руб.

Из них 41 млрд пойдет на субсидирование программы "Льготная ипотека", более 46 млрд – на субсидирование "Семейной ипотеки" и почти 8 млрд – на поддержание льготной ставки для участников "Дальневосточной ипотеки". Необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, сообщает Правительство России.

Напомним, ранее участники строительного рынка и риелторы начали ожидать существенное снижение продаж как вторичного жилья, так и нового. Эксперты отмечают, что воедино сложилось сразу несколько факторов. Помимо роста процентной ставки по ипотеке до 15% на покупателей давят растущие требования ЦБ в части увеличения первоначального взноса. Кроме того, на регулярных ожиданиях повышении ключевой ставки покупатели еще летом создали ажиотаж на рынке, фактически скупив все доступные на тот момент объекты. И теперь рынок ждет смещения в сторону льготной ипотеки.

При этом есть мнение, что ставка по льготной ипотеке требует корректировки, так как в ряде субъектов значительно выросли цены на жилье. В некоторых городах стоимость недвижимости на первичном рынке увеличилась на 20%, следует из пояснительной записки к документу. Чтобы программа продолжала быть эффективной, предлагается снизить ставку до 3%. Как сообщил лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, так как программа распространяется только на новостройки, это сужает возможности россиян для покупки квартир. При этом на вторичном рынке немало предложений, которые могут оказаться дешевле новостроек. Депутат выразил сожаление из-за того, что граждане не могут купить такие квартиры по льготной ипотеке. Как считает Миронов, этим пользуются многие застройщики и специально завышают цены на жилье, получая от этого суперприбыль

Недавно стало известно, что льготное ипотечное кредитование могут оставить только в субъектах с низким спросом на недвижимость, а первоначальный взнос по ней поднять с 20 до 25%.