29 Октября 2023
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Фото: Reuters/Ronen Zvulun

СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным издания, решение "провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином израильским коллегам". Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, говорится в статье.

По мнению представителей Пентагона, американских экспертов, Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС в дело вступают более крупные силы. "Как только обнаруживаются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы", - приводит издание слова бывшего офицера ЦРУ Мика Малроя.

Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом "ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба" зданиям.

Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, крупномасштабная операция


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