Предполагаемый "пермский маньяк" отказался от дачи показаний

Житель Свердловской области, задержанный в Перми за нападения на девушек, отказался на первом допросе от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники. Как сообщает издание, ранее мужчина был судим за убийство. Некоторое время подозреваемый, объявленный в федеральный розыск, жил в монастыре.

Отметим, что по данным "Вечерних ведомостей", предполагаемый маньяк – рецидивист, который в апреле этого года изнасиловал екатеринбурженку в каршеринговом автомобиле на Шувакише. Позже Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил злоумышленника 19 апреля под домашний арест, из-под которого 11 мая он благополучно сбежал. Полиция почти полгода не могла найти сбежавшего, в результате чего он уже в Перми, как полагает следствие, совершил как минимум три новых нападения. Там он домогался до трех молодых девушек, приставляя к горлу нож, но жертвам удалось вырваться и сбежать.

Так, 7 октября 19-летняя жительница Перми сообщила о нападении возле дома №89 на улице Карпинского. Девушка рассказала, что неизвестный приставил острый предмет к ее горлу, после чего начал домогаться. Мужчина на мгновение ослабил давление, и ей удалось вырваться и убежать. Также 7 октября в том же районе напали на другую 19-летнюю девушку. Пермячка гуляла с компанией и отошла поговорить по телефону. Неизвестный приставил нож к горлу девушки и пытался увести ее с собой. Потерпевшая смогла вырваться и убежать к друзьям. Они сели в машину и уехали. Все произошло у дома №11б на улице Подводников.

Ночью 15 октября на проспекте Декабристов, 17 произошло еще одно похожее нападение. 18-летняя девушка возвращалась домой после посвящения в студенты. Мужчина схватил девушку, начал душить и угрожать убийством. Также он говорил, что применит действия сексуального характера. Неизвестного кто-то спугнул.

21 октября подозреваемый был задержан правоохранителями.