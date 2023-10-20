Полицейские Прикамья установили личность маньяка, нападавшего на девушек в Перми

Уроженца Свердловской области Евгения А. подозревают в нападении на девушек в Индустриальном районе Перми, сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Подозреваемый находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления в Екатеринбурге. Мужчина, предположительно, совершил как минимум три преступления в микрорайоне Ераничи.

7 октября 19-летняя жительница Перми Олеся сообщила о нападении возле дома №89 на улице Карпинского. Девушка рассказала, что неизвестный приставил острый предмет к ее горлу, после чего начал домогаться. Мужчина на мгновение ослабил давление, и Олесе удалось вырваться и убежать. Также 7 октября в том же районе напали на 19-летнюю Зарину . Пермячка гуляла с компанией и отошла поговорить по телефону. Неизвестный приставил нож к горлу девушки и пытался увести ее с собой. Зарина смогла вырваться и убежать к друзьям. Они сели в машину и уехали. Все произошло у дома №11б на улице Подводников. Ночью 15 октября на проспекте Декабристов, 17 произошло еще одно похожее нападение. 18-летняя Ульяна возвращалась домой после посвящения в студенты. Мужчина схватил девушку, начал душить и угрожать убийством. Также он говорил, что применит действия сексуального характера. Неизвестного кто-то спугнул с балкона.

Приметы предполагаемого преступника: рост 170-175 сантиметров, телосложение плотное, на лице имеется борода русого или рыжего цвета. Может быть одет в куртку типа робы синего цвета с светоотражающими полосами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении данного гражданина, надлежит сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.