23 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Полиция Прикамья

Предполагаемого пермского маньяка арестовали на два месяца

Индустриальный районный суд Перми арестовал предполагаемого пермского маньяка Евгения Андреева, сообщили Накануне.RU в суде.

"Индустриальным районным судом города Перми было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Свердловской области, находящегося в федеральном розыске как лицо, подозреваемое в совершении на территории города Екатеринбурга преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ. Органами предварительного следствия жителю Свердловской области предъявлено обвинение в совершении на территории Индустриального района преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ, то есть обвинение в покушение на совершение иных действий сексуального характера, соединенное с угрозой убийством", - говорится в сообщении.

Защита намерена обжаловать приговор

Отметим, что по данным "Вечерних ведомостей", предполагаемый маньяк – рецидивист, который в апреле этого года изнасиловал екатеринбурженку в каршеринговом автомобиле на Шувакише. Позже Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил злоумышленника 19 апреля под домашний арест, из-под которого 11 мая он благополучно сбежал. Полиция почти полгода не могла найти сбежавшего, в результате чего он уже в Перми, как полагает следствие, совершил как минимум три новых нападения. Там он домогался до трех молодых девушек, приставляя к горлу нож, но жертвам удалось вырваться и сбежать.

Так, 7 октября 19-летняя жительница Перми сообщила о нападении возле дома №89 на улице Карпинского. Девушка рассказала, что неизвестный приставил острый предмет к ее горлу, после чего начал домогаться. Мужчина на мгновение ослабил давление, и ей удалось вырваться и убежать. Также 7 октября в том же районе напали на другую 19-летнюю девушку. Пермячка гуляла с компанией и отошла поговорить по телефону. Неизвестный приставил нож к горлу девушки и пытался увести ее с собой. Потерпевшая смогла вырваться и убежать к друзьям. Они сели в машину и уехали. Все произошло у дома №11б на улице Подводников.

Ночью 15 октября на проспекте Декабристов, 17 произошло еще одно похожее нападение. 18-летняя девушка возвращалась домой после посвящения в студенты. Мужчина схватил девушку, начал душить и угрожать убийством. Также он говорил, что применит действия сексуального характера. Неизвестного кто-то спугнул.

21 октября подозреваемый был задержан правоохранителями. От дачи показаний подозреваемый отказался.

Теги: полиция, розыск, Евгений Андреев, маньяк, нападения на девушек


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